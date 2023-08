Terrore a Palermo: “C’è uno squalo in spiaggia!”, bagnanti in fuga

Attimi di panico oggi su una spiaggia di Palermo, dove alcuni bagnanti hanno dato l’allarme segnalando la presenza di uno squalo molto vicino alla riva. È successo sul litorale di Romagnolo, precisamente nella zona di Sant’Erasmo, dove diversi bagnanti hanno notato un lungo pesce simile a uno squalo nuotare a pochi metri dalla battigia.

Panico in spiaggia a Palermo: avvistato uno squalo

Immediato è scattato l’allarme, con la gente che è uscita frettolosamente dall’acqua temendo di essere attaccata. “Sono stato allertato dai bagnanti usciti dall’acqua e impauriti – ha dichiarato il presidente della Seconda circoscrizione Giuseppe Federico – Ho subito contattato la Capitaneria di porto che ha confermato di aver ricevuto diverse segnalazioni”.

I bagnanti fuggono dall’acqua e danno l’allarme

Sul posto è stata inviata prontamente una motovedetta della Guardia Costiera per verificare la presenza dello squalo e monitorare la situazione. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma diversi video girati con gli smartphone da alcuni bagnanti mostrerebbero chiaramente un grande esemplare simile a uno squalo nuotare nelle acque antistanti la spiaggia di Romagnolo.

Non è il primo avvistamento: squali stanno ripopolando il Mediterraneo

Non è la prima volta che si verificano avvistamenti del genere in Sicilia. Nelle ultime settimane si sono susseguiti diversi casi di squali visti molto vicino alle coste siciliane, a Messina, Catania e ora anche Palermo, a testimonianza di come questi predatori stiano ripopolando il Mediterraneo. Gli esperti invitano alla calma e ricordano che non ci sono mai stati attacchi di squali confermati nei nostri mari. Tuttavia è bene prestare attenzione e seguire le indicazioni delle autorità, evitando di allontanarsi troppo dalla riva quando si è in mare. Quello di oggi a Palermo è solo l’ultimo di una serie di avvistamenti che stanno generando comprensibile apprensione tra i bagnanti delle coste siciliane.