Tragedia sul litorale tra Balestrate e Trappeto, un uomo trovato morto

Una terribile tragedia ha funestato il Ferragosto nella zona tra Balestrate e Trappeto, in provincia di Palermo. Un uomo di circa 50 anni è stato rinvenuto privo di vita sul litorale che segna il confine tra i due comuni del palermitano.

Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 14 agosto, in un tratto di costa rocciosa e impervia. A fare la drammatica scoperta alcuni bagnanti che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco della compagnia di Partinico che hanno constatato il decesso dell’uomo.

Al momento non sono note le generalità della vittima né se si tratti di un residente della zona o di un turista. Da una prima ricostruzione, il decesso sarebbe avvenuto in seguito ad una caduta dagli scogli mentre la vittima si trovava da sola in un punto difficilmente accessibile. Non si esclude tuttavia anche l’ipotesi di un possibile malore.

Le cause del decesso potrebbero essere stabilite in seguito all’ispezione del medico legale.