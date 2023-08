Incidente sulla Palermo-Agrigento, un ferito a Bolognetta

Brutto incidente oggi sulla statale 121 “Catanese”, la Palermo-Agrigento, dove il traffico è bloccato all’altezza di Bolognetta (PA), a causa di uno scontro che ha coinvolto un motociclo e un’auto.

L’incidente stradale all’altezza di Bolognetta

Secondo le prime ricostruzioni, si è verificato l’incidente al km 239, per cause ancora da accertare. Ad avere la peggio il motociclista, rimasto ferito nell’impatto con la vettura.

I soccorsi sul posto e l’Anas

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi che hanno prestato le prime cure al motociclista, poi trasportato in ospedale. Non sono note al momento le sue condizioni.

Gli uomini dell’Anas sono giunti sul luogo dell’incidente per gestire il traffico e ripristinare la normale circolazione, al momento bloccata per consentire i soccorsi.