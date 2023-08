Buon compleanno a Domenico Dolce, il “Re” siciliano della moda Made in Italy

Oggi 13 agosto 2023 Domenico Dolce, stilista e fondatore insieme a Stefano Gabbana dell’omonimo marchio Dolce & Gabbana, compie 65 anni. Un compleanno speciale per lo stilista siciliano, che insieme al socio può vantare una carriera costellata di successi e riconoscimenti, tanto da essere considerato uno dei nomi di punta del fashion system italiano nel mondo.

L’incontro con Stefano Gabbana

Nato nel 1958 a Polizzi Generosa, piccolo borgo delle Madonie in provincia di Palermo, Domenico Dolce fin da giovanissimo coltiva la passione per il mondo della moda e il sogno di diventare stilista. Dopo gli studi alla scuola Marangoni di Milano e le prime esperienze da Giorgio Correggiari, nel 1982 incontra Stefano Gabbana e insieme fondano il marchio Dolce & Gabbana.

Il successo planetario di Dolce&Gabbana

Inizia così una straordinaria escalation che porta il brand, negli anni ’90, ai vertici del fashion system internazionale. Merito dello stile inconfondibile che reinterpreta i codici dell’estetica mediterranea in chiave moderna e glamour. Le collezioni D&G conquistano star del cinema e celebrities, fino a diventare uno status symbol riconosciuto in tutto il mondo.

L’amore per la Sicilia

Nonostante la fama planetaria, Domenico Dolce resta legatissimo alle sue radici siciliane, che rappresentano una fonte inesauribile di ispirazione. “La Sicilia è l’amante da cui sempre tornerò e che sempre mi ispirerà” ha dichiarato lo stilista, che non manca di manifestare anche critiche alla situazione di degrado e immobilismo che imperversa nella sua terra d’origine.

Il legame con Milano

Al tempo stesso, Domenico Dolce nutre un profondo legame anche con Milano, la città che lo ha accolto giovanissimo e lanciato nel firmamento della moda. Come lui stesso ha dichiarato, apprezza “la velocità e l’efficienza” del capoluogo lombardo. Insomma, un’anima divisa felicemente a metà tra due poli geografici e spirituali.

Un sodalizio di successo

Ma il vero segreto del successo di Domenico Dolce è senza dubbio il sodalizio umano e professionale con Stefano Gabbana, al suo fianco da oltre trent’anni. Una collaborazione che va ben oltre il rapporto lavorativo, trattandosi di un’amicizia profonda che ha attraversato anche una love story durata due decenni. I due stilisti sono stati tra i primi a fare coming out pubblicamente all’inizio degli anni 2000, sdoganando l’omosessualità nel mondo patinato della moda. Anche dopo la fine della relazione sentimentale, il legame che unisce Dolce e Gabbana è più solido che mai, come confermano le dichiarazioni di stima e affetto che i due continuano a scambiarsi reciprocamente.

Orgoglio italiano nel mondo

Nonostante qualche tempesta attraversata, come la polemica per uno spot ritenuto razzista nel 2018, Domenico Dolce e Stefano Gabbana possono festeggiare i loro primi 40 anni di attività con orgoglio e soddisfazione. La maison Dolce & Gabbana oggi dà lavoro a oltre 1500 dipendenti ed esporta in tutto il mondo l’immagine vincente del lifestyle italiano. Per Domenico Dolce, che di questa favola ha incarnato l’anima artigianale e creativa, i 65 anni che compie oggi sono l’occasione per raccogliere i frutti di una vita dedicata alla moda. Un percorso partito dalla natia Sicilia e arrivato sul tetto del mondo passando per Milano. Auguri, Domenico!