I Berlusconi in vacanza in Sicilia: avvistati a bordo dello yacht di famiglia

Estate siciliana per i fratelli Luigi e Barbara Berlusconi, figli di Silvio Berlusconi, che in questi giorni stanno trascorrendo alcuni giorni di relax e vacanza nella splendida cornice del litorale siracusano.

La splendida cornice siciliana per le vacanze dei fratelli Berlusconi

Secondo quanto riferiscono alcune indiscrezioni, i due rampolli di casa Berlusconi sono stati avvistati a bordo del lussuoso yacht di famiglia “Morning Glory”, un imbarcazione extralusso lunga oltre 90 metri, dotata di tutti i comfort e divertimenti per una vacanza da sogno.

La scelta perfetta: l’incantevole Isola delle Correnti

Lo yacht dei Berlusconi in questi giorni è stato visto ormeggiato al largo dell’incantevole Isola delle Correnti, nel tratto di mare antistante Portopalo di Capo Passero, la punta estrema della Sicilia.

In particolare, è stato avvistato il figlio minore Luigi Berlusconi, 36enne vicepresidente del Monza Calcio di proprietà di famiglia, che è stato visto scendere a terra tramite un tender per raggiungere un noto ristorante della zona e gustare le prelibatezze della cucina isolana.

Non è ancora chiaro se con Luigi, a bordo dello yacht, ci sia anche la sorella Barbara Berlusconi, 36 anni, imprenditrice e influencer. Barbara comunque non si è sottratta dal farsi immortalare in alcune foto ricordo scattate da un ristoratore e dal titolare di un lido di Fontane Bianche, nota località balneare del Siracusano.

Barbara Berlusconi tra privacy, ricordi e la compagnia del compagno Lorenzo Guerrieri

È probabile che, anche per motivi di privacy, Barbara alloggi in un’altra struttura della zona e non direttamente sullo yacht di famiglia. Con lei è stato visto il compagno Lorenzo Guerrieri, con cui fa coppia fissa ormai da diversi anni.

Sicuramente i due rampolli di casa Berlusconi staranno apprezzando le meraviglie naturalistiche e paesaggistiche della Sicilia sud-orientale, tra tuffi nelle acque cristalline, relax in spiaggia e visite alle attrattive storiche e archeologiche di Siracusa.

Una vacanza all’insegna del relax e della riservatezza per Barbara e Luigi, che certamente ricorderanno con nostalgia questa vacanza nella terra d’origine del padre Silvio, da poco scomparso, che tanto amava trascorrere periodi di riposo e svago in Sicilia.