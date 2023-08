Paura a Palermo per un incendio nel celebre chiosco di street food di Ninu U’ Ballerino

Momenti di paura ieri sera a Palermo quando, intorno alle 23, è scoppiato un principio di incendio all’interno dello storico chiosco di street food gestito da Ninu U’ Ballerino in piazza Indipendenza, nel cuore del capoluogo siciliano.

Le fiamme, divampate improvvisamente, hanno messo in allarme i numerosi avventori presenti e richiesto l’intervento tempestivo di una squadra dei vigili del fuoco. I pompieri, giunti rapidamente sul posto con un’autopompa, hanno domato le fiamme in pochi minuti, mettendo in sicurezza l’area e scongiurando gravi conseguenze.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe stato causato da un cortocircuito originatosi nel quadro elettrico che alimenta le attrezzature del chiosco, molto frequentato dai palermitani per la rinomata cucina da strada.

Il celebre “Ninu u’ Ballerino”, tempio dello street food nel capoluogo siciliano, è tornato rapidamente alla normalità. L’intervento repentino dei pompieri ha scongiurato gravi danni alla struttura.