Grave incidente frontale a Monreale, tre feriti: uno grave

Brutto incidente stradale questa mattina a Monreale, lungo la Strada Statale 186 all’altezza del bivio per Villa Carolina. Due automobili, una Fiat Punto guidata da un giovane e un Fiat Doblò con a bordo un uomo di mezza età e un ragazzo, si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare.

Nell’impatto, violentissimo, sono rimaste ferite tre persone. La più grave è l’uomo alla guida del Doblò, trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. Il giovane a bordo della Punto e il passeggero del Doblò hanno riportato ferite di media gravità, mentre l’uomo alla guida del Doblò sembra aver avuto la peggio.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 con diverse ambulanze, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti per poi trasportarli al pronto soccorso. Presenti per i rilievi e gestire la viabilità la Polizia Municipale di Monreale e i Carabinieri, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente.

La ditta di soccorso stradale di Ludovico Giurintano è intervenuta con carroattrezzi per la rimozione dei veicoli incidentati e il ripristino della normale viabilità.

L’incidente di questa mattina riaccende i riflettori sulla pericolosità del tratto della SS186 tra Monreale e Palermo, teatro già in passato di gravi episodi.