Tragedia della strada in Sicilia, morto centauro in scontro con “cinquantina”

Un nuovo drammatico incidente stradale è avvenuto ieri sera a Biancavilla, in provincia di Catania. Intorno alla mezzanotte, una moto con a bordo due giovani si è scontrata frontalmente con una microcar guidata da una ragazza. Nel violento impatto, il conducente della moto ha perso la vita.

L’incidente è avvenuto in via della Montagna, nel centro abitato di Biancavilla. Secondo una prima ricostruzione, la moto con a bordo due ragazzi stava percorrendo la via quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata con la microcar proveniente dal senso opposto.

L’impatto è stato violentissimo. Il conducente del mezzo a due ruote, un giovane di cui non sono state ancora rese note le generalità, è stato sbalzato a diversi metri di distanza finendo rovinosamente sull’asfalto. Per lui non c’è stato nulla da fare. Il passeggero che viaggiava con lui, un 24enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza in codice rosso al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

La ragazza alla guida della microcar ha riportato solo lievi contusioni ad un ginocchio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Paternò che hanno effettuato i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto. Si indaga sulle possibili cause che hanno portato i due mezzi a scontrarsi frontalmente.