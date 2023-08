Meteo Sicilia, cambia tutto di nuovo: arriva l’afa africana

Meteo Sicilia. L’estate non è ancora finita per la Sicilia. Secondo le previsioni meteo, nel weekend sta per tornare sull’isola l’anticiclone africano, che porterà tempo soleggiato e caldo con temperature al di sopra della media stagionale. L’ondata di calore persisterà per diversi giorni e durerà almeno fino a Ferragosto come dicono le previsioni.

Torna il caldo africano in Sicilia

A confermarlo sono gli esperti meteorologi di 3bmeteo, che prevedono per i prossimi giorni sulla Sicilia tempo stabile e prevalentemente soleggiato grazie all’espansione dell’alta pressione subtropicale. Le temperature torneranno quindi ad aumentare sensibilmente, con valori massimi che potranno raggiungere anche i 35-37°C nelle zone interne dell’isola.

Temperature sopra la media fino a Ferragosto

Il caldo sarà intensificato dall’afa, che renderà il clima particolarmente afoso soprattutto nelle ore serali e notturne. Secondo le previsioni, l’ondata di calore non raggiungerà i picchi estremi toccati a luglio, quando in Sicilia si registrarono punte di 45-47°C. Tuttavia, la persistente presenza dell’anticiclone africano manterrà le temperature ben al di sopra della media per più giorni.

Il caldo intenso interesserà tutta l’isola, dalle coste ai rilievi interni. Chi sceglierà di trascorrere le vacanze al mare potrà godere di tempo soleggiato e giornate di relax. Attenzione invece per chi opterà per una vacanza in montagna: sui rilievi dell’isola non si escludono occasionali temporali di calore nelle ore pomeridiane ,localmente intensi.

Allerta caldo sull’isola: ma non come luglio

In generale, però, sulla Sicilia la situazione meteorologica sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato almeno fino a dopo Ferragosto. L’anticiclone africano garantirà giornate di sole, calde e afose, tipiche della piena estate mediterranea. Per trovare refrigerio dalla calura sarà necessario rifugiarsi all’ombra o in luoghi climatizzati durante le ore più calde. Ma gli amanti del mare e delle temperature estive potranno godersi ancora numerose giornate di bagni e relax sotto il solleone siciliano.