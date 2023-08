Arisa, che relax a Noto! Nuovo look e pose hot tra le bellezze siciliane

Per la cantante Arisa vacanza relax tra le bellezze di Noto. Arisa si gode una vacanza rilassante e spensierata tra le bellezze barocche di Noto, incantevole cittadina siciliana. La celebre cantante è stata avvistata più volte nel centro storico mentre si concede passeggiate, selfie e persino un nuovo look dal parrucchiere.

Momento di relax dopo periodo intenso

Dopo un periodo intenso di lavoro, Arisa ha deciso di staccare la spina concedendosi una pausa rigenerante in una location da sogno. Noto rappresenta la meta ideale, con la sua atmosfera magica e fuori dal tempo.

Nuovo look dal parrucchiere di fiducia

L’artista lucana appare serena e spensierata, come documentano le foto pubblicate sui social che la ritraggono sorridente tra le vie della città. Si è fatta anche tagliare e tingere i capelli dal famoso parrucchiere Salvo Peluso, che su Facebook ha commentato entusiasta: “Che bella sorpresa!”.

Selfie e pose tra le vie del centro storico

Oltre a selfie tra palazzi nobiliari e chiese barocche, Arisa è stata immortalata mentre posa con la titolare di un noto ristorante del centro, dopo aver gustato le prelibatezze della cucina siciliana. Una vacanza all’insegna del relax e del divertimento

Noto location perfetta per ricaricare le pile

Questo viaggio segna il ritorno ai social della cantante, dopo un periodo di appannamento in cui aveva manifestato una certa insoddisfazione personale. Ora il sorriso è tornato a splendere sul suo volto. Noto è la location perfetta per ricaricare le pile in vista dei prossimi impegni artistici. Tra passeggiate rilassanti, selfie di rito, prelibatezze enogastronomiche e un nuovo hairlook, Arisa ricorderà a lungo questa vacanza siciliana.

Ritorno sorridente sui social

Un soggiorno che sembra averle ridato quella serenità interiore e fiducia in se stessa messe temporaneamente in crisi dai ritmi serrati del mondo dello spettacolo. Ma adesso la celebre e frizzante cantante è pronta a tornare più carica che mai.