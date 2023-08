Intervento eccezionale in Sicilia: asportato tumore di 5 kg

Un intervento chirurgico eccezionale è stato eseguito nei giorni scorsi nel reparto di Chirurgia Generale dell’ospedale di Lentini, in provincia di Siracusa. I chirurghi sono riusciti ad asportare una massa tumorale di ben 5 kg che occupava l’addome di una donna di 56 anni.

Un caso clinico rarissimo

La paziente, che da circa un anno aveva notato un progressivo aumento di volume dell’addome, dimagrimento e anemizzazione, è stata sottoposta agli accertamenti del caso. La risonanza magnetica, la gastroscopia e la colonscopia hanno evidenziato la presenza del voluminoso tumore retroperitoneale. Si tratta di una patologia molto rara, che rappresenta solo l’1% di tutti i sarcomi. Questi tumori retroperitoneali tendono a raggiungere dimensioni notevoli, anche superiori ai 10 cm, provocando sintomi solo in fase avanzata.

L’intervento, diretto dal primario Giovanni Trombatore, è stato complesso. “La difficoltà – spiega il chirurgo – deriva dalle dimensioni record del tumore, che con i suoi 40x28x24 cm deformava l’addome della paziente, e dalla necessità di procedere con estrema cautela per non ledere organi vitali e grossi vasi sanguigni”.

Equipe multidisciplinare per l’operazione

L’asportazione della massa è perfettamente riuscita grazie al lavoro integrato tra vari reparti, in primis la Chirurgia Generale, l’Anestesia e Rianimazione, il Centro Trasfusionale e la Radiologia. Un successo frutto delle competenze dei professionisti e delle tecnologie all’avanguardia presenti nell’ospedale lentinese.

Ospedale all’avanguardia

“Questo caso dimostra come oggi sia possibile per i cittadini trovare nel proprio territorio risposte adeguate alla domanda di salute, senza necessità di spostarsi altrove”, commenta il commissario straordinario dell’Asp Salvatore Lucio Ficarra. La paziente, superato brillantemente l’intervento, è ora in buone condizioni e sotto stretto monitoraggio dei medici. Un risultato davvero straordinario per l’équipe chirurgica di Lentini.