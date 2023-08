Tragedia a Isola delle Femmine, ragazza di 26 anni trovata morta in casa

Una terribile tragedia sconvolge la comunità di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo. Una ragazza di soli 26 anni è stata trovata senza vita nella propria abitazione dai familiari, appena rientrati a casa. Inutili i soccorsi, per la giovane non c’era più nulla da fare. Si ipotizza il suicidio.

La drammatica scoperta è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, quando i parenti hanno fatto ritorno nell’abitazione e hanno rinvenuto il cadavere della 26enne. È stato lanciato subito l’allarme al 118 e ai carabinieri, ma all’arrivo dei soccorsi la ragazza era già deceduta.

I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sconvolti e in lacrime, i familiari hanno raccontato l’accaduto ai militari dell’Arma, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita della giovane e le cause della morte. Al momento l’ipotesi più probabile sembra essere quella del suicidio.

I Carabinieri stanno cercando di fare luce sull’accaduto.