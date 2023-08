Gianni Morandi folgorato dalla bellezza della Sicilia: “Qui siamo in paradiso!”

Agrigento – Gianni Morandi è letteralmente innamorato della Sicilia. Il celebre cantante è arrivato sull’isola per due date del suo tour estivo e ne è rimasto folgorato. Appena sbarcato, Morandi si è concesso una pausa rilassante ammirando il fantastico paesaggio siciliano e non ha resistito dal condividere il suo entusiasmo sui social.

Gianni Morandi innamorato della Sicilia

“Ma qui siamo in un angolo di paradiso… Che spettacolo, che cosa meravigliosa!” ha esclamato l’eterno ragazzo un video girato ad Agrigento, sullo sfondo della spettacolare Valle dei Templi. Il cantante emiliano sembrava quasi incredulo di fronte a cotanta bellezza, rapito da quello scenario paesaggistico unico al mondo. Sdraiato su una sedia, immerso nel verde, Morandi si è goduto il frinire delle cicale e i magici colori della Sicilia, scoppiando in una grassa risata di gioia. “Non me lo aspettavo così bello” ha ammesso candidamente l’artista, ormai conquistato dal fascino selvaggio dell’isola.

Relax con vista mozzafiato

Gianni Morandi non è certo alla sua prima visita in Sicilia, ma ogni volta sembra scoprirla come fosse la prima. Che si tratti di concerti o di vacanze, il cantante ha sempre parole di ammirazione per “questo angolo di paradiso”, come l’ha definito. Dalla Valle dei Templi all’Etna, Morandi è letteralmente innamorato perso della Trinacria. E i fan hanno accolto con calore il suo entusiasmo: “Ciao Gianni, la Sicilia è bellissima! Che meraviglia!” ha commentato un utente. “Dici bene Gianni, sembra davvero paradiso” ha scritto un altro. Insomma, Morandi ha colto nel segno descrivendo la bellezza mozzafiato dell’isola.

Dopo la pausa rilassante tra natura e panorami da sogno, il cantante emiliano si è esibito nella magica cornice della Valle dei Templi, regalando al pubblico siciliano una serata indimenticabile. Si può dire senza dubbio che la Sicilia abbia completamente stregato Gianni Morandi!