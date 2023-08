Alberto Matano innamorato della Sicilia, relax alle Eolie prima del ritorno in tv

Alberto Matano in vacanza in Sicilia e le sue foto dalle Eolie conquistano i social. Continua la sfilata di vip e personaggi famosi nelle località di vacanza siciliane. Tra i tanti volti noti avvistati in questi giorni c’è anche il conduttore televisivo Alberto Matano, che sta trascorrendo alcuni giorni di relax nell’arcipelago delle Eolie.

Il conduttore paparazzato a Panarea

Il giornalista e presentatore Rai, molto amato dal pubblico per la conduzione de “La Vita in Diretta”, è stato paparazzato a Panarea, dove si è concesso anche selfie e foto con i fan che lo hanno riconosciuto.

Selfie e foto con i fan

Matano ha pubblicato sui social alcuni scatti che lo ritraggono con sullo sfondo un panorama mozzafiato, scrivendo “Con il mare negli occhi”. Uno scenario davvero incantevole quello eoliano, che sembra aver conquistato il conduttore catanzarese.

Per lui non è la prima vacanza in Sicilia

Per Matano si tratta di un gradito ritorno in Sicilia, dopo aver trascorso parte della luna di miele lo scorso anno a Modica, in provincia di Ragusa, ospite di amici insieme al neo marito Riccardo Mannino. Quasi 10.000 like per le foto del giornalista Rai dalle Eolie.

A settembre torna a La Vita in Diretta

Dopo giorni di relax, per Matano sta per concludersi la pausa estiva: a settembre tornerà infatti al timone de “La Vita in Diretta”, seguitissimo rotocalco pomeridiano di Rai 1, per il quale i fan non vedono l’ora di ritrovarlo nuovamente in video.

La Sicilia si conferma una delle mete preferite dal conduttore per trascorrere le vacanze e ricaricare le pile in vista della ripresa autunnale degli impegni professionali. E le bellezze delle isole Eolie sembrano aver conquistato il cuore di Alberto Matano.