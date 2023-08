Meteo Sicilia, la tempesta Circe è arrivata: voli dirottati

La Sicilia è stata interessata nelle ultime ore da un’ondata di maltempo con piogge e temporali che hanno colpito soprattutto la parte settentrionale dell’isola. Come previsto dall’avviso di allerta meteo gialla diramato venerdì dalla Protezione Civile regionale.

Maltempo in Sicilia, temporali e piogge

Nel tardo pomeriggio di venerdì un forte temporale si è abbattuto su Palermo. Per circa 20 minuti si è avuta pioggia battente accompagnata da vento, fulmini e tuoni.

Voli dirottati a Punta Raisi

Il temporale, seppur breve e localizzato, ha causato disagi al traffico aereo dell’aeroporto Falcone-Borsellino. Tre voli in arrivo sono stati dirottati su altri scali o hanno fatto ritorno al punto di partenza.

Nonostante la brevità del fenomeno, il forte vento ha costretto i vigili del fuoco a diversi interventi in città per mettere in sicurezza cartelloni pubblicitari e pali della luce. Mobilitate anche squadre dell’Amg per ripristinare la viabilità.

Allerta gialla della Protezione Civile

Ma il maltempo al momento non è destinato ad esaurirsi. La Protezione Civile regionale ha emanato una nuova allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico valida da oggi fino a domani su gran parte della Sicilia. Sono attesi rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, con possibili nubifragi accompagnati da frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Previsti venti di burrasca dai quadranti occidentali e mareggiate lungo le coste.

La situazione meteo rimarrà perturbata per tutto il weekend, con residue piogge che interesseranno diversi settori dell’isola. Si raccomanda quindi di prestare attenzione agli aggiornamenti e di mettere in atto le buone pratiche di autoprotezione in caso di forte maltempo.

Weekend autunnale poi possibile ritorno del caldo

Non si escludono danni e disagi legati al rischio idrogeologico nelle aree soggette a nubifragi intensi. La protezione civile invita alla prudenza negli spostamenti e ricorda di limitare quelli non necessari nelle zone colpite dal maltempo. Per il meteo Sicilia ci attende dunque un weekend di stampo autunnale, all’insegna dell’instabilità, prima di un nuovo miglioramento previsto per l’inizio della prossima settimana. Le temperature subiranno un calo, ponendo fine alla lunga ondata di caldo delle scorse settimane. Il caldo africano però è alle porte e potrebbe tornare di nuovo prepotente in tutta la Sicilia.