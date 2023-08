Colpo grosso a Pantelleria, sbarca Jeff Bezos col suo gigayacht da sogno

Jeff Bezos, il miliardario di Amazon arriva a Pantelleria con i suoi super yacht. Il magnate americano Jeff Bezos ha fatto tappa a Pantelleria proseguendo il suo tour tra le bellezze delle coste italiane a bordo dei suoi lussuosissimi yacht.

Jeff Bezos in vacanza a Pantelleria

Dopo aver visitato Procida e Capri nelle scorse settimane, il fondatore di Amazon è ora giunto sulla perla nera del Mediterraneo con le sue imbarcazioni extralusso.

Arrivo a bordo degli yacht Koru e Abeona

Il suo panfilo Koru, considerato il veliero privato più grande del mondo, e il tender Abeona con eliporto, hanno gettato l’ancora nelle acque cristalline dell’isola, non lontano dalla costa. La presenza degli yacht di Bezos non è passata inosservata tra gli abitanti e i villeggianti di Pantelleria, da sempre meta ambita dai vip di tutto il mondo.

Bezos apprezza le isole italiane

L’arrivo del magnate, una delle persone più ricche del pianeta, è stato accolto con grande curiosità nella speranza di poterlo avvistare mentre passeggia per le tipiche stradine dell’isola. Del resto Bezos sembra apprezzare molto le bellezze delle nostre isole minori, dopo le recenti tappe in Campania tra Capri e Procida dove è stato avvistato intento a gustare le specialità locali.

Pantelleria meta ambita dai vip

La Sicilia con i suoi angoli incontaminati è una calamita per i vip di tutto il mondo. Pantelleria in particolare è frequentata da numerose celebrità che ne hanno fatto la propria meta preferita per le vacanze, attratte dal mare cristallino, dalla natura selvaggia, dall’atmosfera autentica e dal buon vino dell’isola.

Tra le star affezionate ci sono Giorgio Armani, che possiede una villa dammusi, Sting e Madonna che vengono spesso in vacanza, senza dimenticare vip italiani come Michelle Hunziker, Ezio Greggio e Piero Chiambretti. Chissà che proprio il fascino unico di Pantelleria non conquisti anche il magnate americano Jeff Bezos, inducendolo a tornare.