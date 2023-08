Drammatico incidente a Modena, muore Salvatore Lo Piccolo di Carini

Tragedia della strada a Modena, dove il 3 agosto si è verificato un drammatico incidente in cui ha perso la vita Salvatore Lo Piccolo, 56enne originario di Carini (Palermo). L’uomo, da tempo residente a Modena, è deceduto in seguito allo scontro del suo scooter con un’auto.

Perde la vita Salvatore Lo Piccolo di Carini

Il sinistro è avvenuto intorno alle 7 del mattino in via Emilia Est, all’altezza della rotatoria con la tangenziale in direzione centro città. Secondo una prima ricostruzione, Lo Piccolo stava viaggiando verso la periferia a bordo del suo scooter Piaggio Beverly, quando avrebbe invaso la corsia opposta entrando in collisione con una Fiat 500L che procedeva nel senso di marcia opposto.

Scontro fatale tra scooter e auto

Nell’impatto il 56enne siciliano è stato sbalzato dalla sella finendo rovinosamente sull’asfalto, parzialmente sotto la 500L che è finita la sua corsa contro il guardrail. Nonostante i soccorsi tempestivi da parte di alcuni automobilisti e del 118, le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime.

Ricoverato d’urgenza, è morto in ospedale

Trasportato d’urgenza all’Ospedale di Baggiovara in codice rosso, Salvatore Lo Piccolo è stato ricoverato in terapia intensiva. Purtroppo nel corso della notte è deceduto per la gravità delle ferite riportate nell’incidente. Lascia moglie e due figli che vivono a Modena.

Illesi ma sotto shock gli occupanti dell’auto, un 52enne e una 20enne di Castelfranco Emilia. Per i rilievi e gestire il traffico sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno posto sotto sequestro i due mezzi coinvolti nello schianto mortale. Si indaga per ricostruire l’esatta dinamica ed eventuali responsabilità.

Profondo cordoglio nella comunità siciliana

La tragica scomparsa di Salvatore Lo Piccolo ha destato profondo cordoglio nella comunità siciliana di Modena, dove l’uomo risiedeva ormai da tanti anni dopo aver lasciato la sua città natale, Carini in provincia di Palermo. Una terribile fatalità che lascia sgomenti familiari, amici e conoscenti.