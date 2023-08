Google Camp 2023, concluso in Sicilia il summit dei potenti della Terra: quali segreti?

Si è conclusa alcuni giorni fa l’ottava edizione del Google Camp, l’esclusivo evento che il colosso di Mountain View organizza ogni anno in Sicilia, riunendo nella struttura extralusso Verdura Resort tra Sciacca e Ribera le personalità più influenti del mondo.

Ottava edizione più sobria del solito

Secondo quanto riporta il Corriere di Sciacca, l’edizione 2023 è stata più sobria e riservata rispetto al passato. Meno spazio agli appuntamenti mondani e nessun coinvolgimento delle location esterne, come avvenuto negli anni precedenti con serate ed eventi anche alla Valle dei Templi, a Sciacca, Menfi e Ribera.

Nessun evento esterno al Verdura Resort

Tutto si è svolto all’interno del complesso alberghiero Verdura, nel massimo riserbo per rispettare la privacy degli ospiti vip. Non sono mancati però i nomi illustri, come la presidente della BCE Christine Lagarde, mentre non è trapelata nessuna indiscrezione sugli altri prestigiosi partecipanti.

Meno yacht e vip a Sciacca

Rispetto alle precedenti edizioni, erano pochi gli yacht di lusso avvistati nello specchio di mare antistante la struttura e nessun vip è stato notato passeggiare per le vie del centro storico di Sciacca, come era solito accadere.

La sobrietà dell’evento, secondo il Corriere di Sciacca, sarebbe stata dettata dal delicato momento internazionale, con la guerra in Ucraina e la necessità di confrontarsi su temi come la transizione ecologica e il ruolo della tecnologia per il futuro dell’umanità.

Focus su transizione ecologica e tecnologia

Per una settimana il Gotha dell’imprenditoria mondiale, i big della finanza e le star di Hollywood si sono ritrovati in Sicilia per discutere le nuove strategie globali. Ma stavolta con toni forse più sommessi e un’attenzione maggiore ai delicati equilibri geopolitici.

Nonostante ciò, il Google Camp si conferma uno degli eventi più esclusivi al mondo, che dal 2012 catalizza su Sciacca l’attenzione mediatica richiamando nomi altisonanti degli affari, della politica e dello star system. Un appuntamento irrinunciabile per la cerchia ristretta di ospiti, ma organizzato quest’anno con ancor più discretion rispetto al passato.