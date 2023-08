Commozione a Taormina, il duetto tra Aurora ed Eros Ramazzotti è pura magia

L’emozionante duetto tra Aurora ed Eros Ramazzotti illumina Taormina. Momenti di pura magia e intense emozioni al concerto di Eros Ramazzotti al Teatro Antico di Taormina. Ospite speciale della serata, la figlia Aurora che ha duettato col padre sulle note di “Sarà l’aurora”, brano scritto proprio per lei.

Ospite speciale la figlia Aurora

La 26enne non ha voluto mancare al live del padre in Sicilia. È volata da Olbia, dove si trovava in vacanza con la madre Michelle Hunziker, per raggiungere Taormina insieme al fidanzato Goffredo.

Giunta in Sicilia, è rimasta affascinata dalla vista mozzafiato dell’Etna. “C’ha il vizio del fumo, non riesce a smettere” ha scherzato via social immortalando il vulcano. Poi, giunta al Teatro Antico, ha seguito emozionata il concerto del padre dalla prima fila.

Duettano insieme sulle note di “Sarà l’aurora”

Quando Eros l’ha chiamata sul palco, è stato un tripudio. Padre e figlia si sono abbracciati tra gli applausi del pubblico, duettando in perfetta armonia. Le loro voci si sono unite, trasmettendo un’emozione unica. Il brano dedicato ad Aurora sembrava ancor più toccante in questo magico scenario.

Un’emozione unica tra padre e figlia

Goffredo ha immortalato la scena, mentre Aurora sorrideva visibilmente commossa. Un ricordo che custodirà per sempre nel cuore, insieme al piccolo in arrivo.

Ma i momenti toccanti non sono finiti. Più avanti un giovane di nome Mirco ha chiesto alla fidanzata Carlotta di sposarlo proprio sul palco di Eros. Il cantante intonava “Un’altra te” mentre la coppia danzava abbracciata. Eros non ha rinunciato alla sua proverbiale ironia, scherzando sui suoi due matrimoni finiti. Ma questa proposta suggellava un amore eterno e faceva sognare il pubblico.

Momenti magici sul palco di Eros

Tra emozioni uniche e grande musica, Eros ha regalato uno spettacolo indimenticabile nella cornice del Teatro Antico, gremito di fan accorsi da tutta la Sicilia e non solo. Il cantautore sembrava particolarmente ispirato.

Un ricordo indelebile per Aurora

La tappa siciliana del suo tour si è rivelata magica. E il duetto con Aurora ha coronato una serata che rimarrà per sempre impressa nei ricordi di tutti i presenti. Una connessione speciale tra padre e figlia, capace di commuovere ed unire diverse generazioni. Quell’abbraccio sulle note di “Sarà l’aurora” è l’emblema di un legame profondo e sincero, che neppure il tempo e le difficoltà possono scalfire. Uno di quei momenti che fanno battere il cuore e che vale la pena di vivere.