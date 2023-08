In Sicilia il favoloso gigayacht a vela di Jeff Bezos: ecco dov’era

Incredibile avvistamento al largo di Mazara del Vallo: il favoloso gigayacht a vela del magnate Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, ha solcato le acque siciliane regalando ancora una volta una vista mozzafiato.

Avvistato a Mazara del Vallo lo yacht di Jeff Bezos

L’immenso yacht “Koru”, con i suoi oltre 125 metri di lunghezza e 16 di larghezza, è passato intorno alle 16.30 davanti al lido “Approdo dei Saraceni”, al confine tra Mazara e Campobello.

Il gigayacht a vela Koru incanta la Sicilia

Una meraviglia della nautica, la seconda imbarcazione a vela più grande al mondo. Tre enormi alberi, livrea blu navy elegante, la tradizionale polena con pendente maori: lo yacht di Jeff Bezos non è certo passato inosservato. A immortalarlo in alcuni scatti il proprietario del lido, estasiati da tanta bellezza.

Costruito nei cantieri olandesi nel 2021

Il “Koru” è stato varato nei cantieri olandesi “Oceanco” nel 2021 e consegnato a Bezos quest’anno. Può ospitare fino a 18 ospiti nel lusso più sfrenato, oltre a 40 membri d’equipaggio. Un gioiello extralusso costato circa 500 milioni di dollari. Dopo aver solcato le acque delle Eolie, il magnifico yacht a vela ha attraversato lo stretto di Sicilia regalando una vista unica dalla costa mazarese. Un evento eccezionale che difficilmente si ripeterà.

Ha solcato le Eolie prima di arrivare a Mazara

Chissà se Bezos era a bordo, pronto a godersi il fantastico panorama della Sicilia. Di certo il passaggio del suo favoloso “Koru” rimarrà a lungo negli annali della città, uno spettacolo memorabile per diportisti e bagnanti. Mazara del Vallo entra così di diritto tra le mete extralusso del Mediterraneo, visitata dai panfili dei potenti della Terra. Un motivo d’orgoglio per gli abitanti e un’occasione unica per ammirare da vicino un capolavoro della nautica. Il sogno a occhi aperti di ogni appassionato, immortalato in foto destinate a fare il giro del web. Chissà quale altro yacht stellare solcherà presto queste acque regalando emozioni indimenticabili. Intanto Mazara si gode lo storico passaggio del favoloso panfilo di Jeff Bezos.