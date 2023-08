I colori della Sicilia nella spettacolare Sky Glass by Dolce&Gabbana

Una splendida sorpresa made in Sicily: Dolce&Gabbana e Sky hanno presentato un esemplare unico di Sky Glass, la nuovissima smart TV, decorata a mano secondo la tradizione dei carretti siciliani. Un modello che inaugura la partnership tra i due marchi e che rappresenta un grande omaggio all’Isola di Stefano Dolce.

Questo fantastico pezzo da collezione, svelato durante l’evento Alta Moda di D&G, è una TV da 65″ dipinta da un artigiano di Palermo con i tipici motivi del Carretto Siciliano: geometrie colorate, intarsi floreali, trecce, scacchi, arabeschi. I colori caldi dell’Etna, del mare e del sole di Sicilia.

Un vero gioiello pop-art che porta un tocco di creatività siciliana nel mondo dell’hi-tech e anticipa una linea esclusiva di smart TV firmata Dolce&Gabbana per Sky, in edizione super limitata. Dove arte, artigianato, stile e innovazione si fondono magicamente.

Un tocco d’arte e di bellezza

Sky Glass è la nuovissima generazione di TV lanciata da Sky. Un prodotto all’avanguardia, con pannello Quantum Dot 4K HDR e soundbar Dolby Atmos integrata. Per portare i migliori contenuti e le performance migliori direttamente a casa dell’utente. E il design ricercato in metallo anodizzato rende questi gioielli della tecnologia dei veri complementi d’arredo. Ora, con il tocco artistico di D&G, la Smart TV si veste anche di creatività e bellezze tipiche della Trinacria.

Quella presentata è la prima di una serie limitatissima di Sky Glass “vestite” Dolce&Gabbana che usciranno nei prossimi mesi. Stay tuned! L’unione tra la maestria artigianale siciliana e l’innovazione targata Sky darà vita a dei piccoli grandi capolavori, che porteranno un pezzo di Sicilia e del suo estro in ogni casa.

Tecnologia e bellezza insieme

Un’iniziativa entusiasmante, che esalta due eccellenze italiane e rende omaggio alla creatività e all’estetica di un’isola unica al mondo. Dove tecnologia avanzata e bellezza senza tempo si incontrano per creare qualcosa di mai visto prima. Pronti a vivere la Sicilia attraverso le immagini di una TV d’autore? Il made in Italy non smette mai di stupire, inventando modi sempre nuovi di raccontare bellezza e qualità. Con un tocco di creatività tutta italiana.