Moto si schianta a Monreale, due feriti al Civico

Grave incidente stradale questo pomeriggio a Monreale, lungo la Circonvallazione. Una moto di grossa cilindrata, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro la barriera laterale.

A bordo vi erano due persone, entrambi feriti. Uno dei due ha riportato ferite più gravi. Entrambi sono stati portati all’ospedale Civico per le cure del caso.

Da ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto in una curva nei pressi della sala ricevimenti Poggio Normanno. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, i Carabinieri di Monreale e la Polizia Municipale per i rilievi del caso e per la gestione della viabilità. Per la rimozione del veicolo incidentato la ditta di soccorso stradale di Ludovico Giurintano.