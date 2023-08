Meteo Sicilia, arriva la tempesta agostana Circe

In arrivo il maltempo in Sicilia: previsti temporali e calo delle temperature. La lunga ondata di caldo che ha interessato la Sicilia nelle scorse settimane sta infatti per lasciare spazio a condizioni meteo più instabili, con l’arrivo di temporali e un calo delle temperature. Un cambiamento che segnerà una breve pausa dall’estate.

In arrivo maltempo e temporali in Sicilia

Già nella giornata di venerdì 5 agosto un fronte perturbato raggiungerà la regione, portando piogge e temporali soprattutto sui settori tirrenici centro-settentrionali, da Palermo fino al Trapanese. I fenomeni interesseranno poi anche le zone centrali dell’isola e le isole Eolie. Previsti dunque rovesci e temporali localmente intensi in particolare tra il palermitano e il trapanese, con possibili nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Le precipitazioni potrebbero raggiungere in serata anche il messinese tirrenico.

Atteso un brusco calo delle temperature

Oltre al maltempo, è atteso un brusco calo delle temperature, con valori che scenderanno di diversi gradi, interrompendo così la lunga fase di calura estrema. I venti soffieranno infatti dai quadranti settentrionali. La Protezione Civile ha emanato per la giornata di venerdì un’allerta meteo gialla per temporali su alcune zone dell’Italia. Non si esclude anche un temporaneo aumento del moto ondoso lungo le coste.

Poi torna il bel tempo

I meteorologi confermano che questa perturbazione segnerà un deciso break dell’estate, seppur di breve durata. Già nel weekend infatti l’alta pressione tornerà a rinforzarsi riportando condizioni di prevalente stabilità atmosferica sulla regione, con cielo sereno e clima caldo ma senza eccessi.

Le temperature subiranno comunque un calo diffuso, con massime attese intorno ai 30-32°C. Farà dunque decisamente meno caldo rispetto ai picchi di quasi 40°C raggiunti nell’ultima settimana di luglio in molte zone della Sicilia.

La tregua dal caldo prima di Ferragosto

Un meteo quindi più consono al periodo e senza afa opprimente, grazie anche alle brezze marine che mitigheranno le temperature percepite. Condizioni ideali per trascorrere il weekend di ferragosto all’insegna del relax, del mare e del buon cibo. La parentesi di instabilità di venerdì è dunque da accogliere positivamente, perché permetterà di abbassare le temperature roventi di queste settimane e di dare sollievo dall’ondata di calore che ha stretto nella sua morsa la Sicilia. Il tutto senza rovinare i piani per il weekend di Ferragosto.