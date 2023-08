Allerta meteo gialla in Sicilia, in arrivo piogge e temporali

La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in Sicilia, valido dal pomeriggio di oggi 4 agosto e per le successive 24-36 ore.

Sono previste precipitazioni a carattere di rovescio o temporale soprattutto sui settori centro-settentrionali dell’isola. I fenomeni saranno accompagnati da attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Già dalle prime ore di domani 5 agosto sono attesi inoltre venti forti o burrasca dai quadranti occidentali. Previste mareggiate lungo le coste esposte. La situazione meteo dunque è destinata a peggiorare sensibilmente sulla Sicilia dopo la breve tregua di questi giorni, con l’arrivo di una nuova ondata di maltempo.

La perturbazione porterà piogge intense e temporali che localmente potranno risultare di forte intensità, con rischio idrogeologico per le aree interessate. Particolare attenzione alle zone centro-settentrionali.

Come sempre in caso di allerta meteo, si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti e di mettere in atto le buone pratiche di autoprotezione del caso. Evitare zone esposte durante i temporali. Prestare attenzione a possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie.

La situazione meteo sulla Sicilia rimarrà instabile almeno per tutta la giornata di sabato 5 agosto, con residue piogge. Miglioramento atteso domenica ma con temperature in calo. Per aggiornamenti consultare il sito della Protezione Civile regionale.