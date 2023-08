Disavventura in volo per Pupo, poi lo sfogo: “Benvenuti in Sicilia”

Disavventura in aeroporto per Pupo subito dopo l'atterraggio a Catania. Il cantante toscano era sull'isola per un concerto ad Augusta ma una volta atterrato è rimasto bloccato a lungo sull'aereo senza poter scendere.

Pupo racconta così l’accaduto in un messaggio inviato a Dagospia: “Siamo atterrati da più di mezz’ora ma nessuno ci fa scendere. C’è caos, una cosa mai vista. La hostess ci scusa ma non riesce a spiegare bene i disagi. Molti turisti stranieri iniziano ad agitarsi”.

Il cantante ha cercato di alleggerire la tensione proponendo anche una canzone: “Ho provato ad intonare una nota ma un francese mi ha fulminato con lo sguardo. Meglio così, avrei rischiato il linciaggio”.

Alla fine, dopo oltre 45 minuti sull’aereo, Pupo e gli altri passeggeri sono scesi. Ma lo sfogo del cantante è amaro: “Benvenuti in Sicilia, benvenuti in Italia”.

Non viene specificato il motivo esatto dei ritardi e dei disagi ma Pupo parla di “disastro” che in questo periodo ha colpito lo scalo di Catania. Unica nota positiva la gentilezza del personale che non è riuscito però a placare la rabbia dei passeggeri per il prolungato ritardo. Non il miglior benvenuto per Pupo nell’isola che stasera ospiterà il suo concerto. Ma la musica, come sempre, supererà ogni incomprensione.