Tragedia in Sicilia, il piccolo Giuseppe gravissimo dopo caduta da cavallo

Una vicenda drammatica quella che ha colpito il piccolo centro di Cerami, in provincia di Enna. Il 10enne Giuseppe, mentre passeggiava a cavallo insieme alla sua famiglia, è improvvisamente caduto riportando ferite che i medici definiscono gravissime.

Immediati i soccorsi, dapprima all’ospedale di Nicosia dove i medici si sono resi subito conto che il bambino aveva bisogno di cure specialistiche. È così partito il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Garibaldi di Catania.

Quando è atterrato il velivolo del 118 il cuore di tutti a Cerami si è fermato: uno dei bambini del paese stava lottando tra la vita e la morte. E le notizie che arrivano dai medici catanesi non lasciano molte speranze: Giuseppe è in condizioni critiche e la sua prognosi è riservata.

Tutto il paese fa il tifo per lui e prega, la comunità si è stretta attorno alla famiglia del piccolo. L’associazione Anas ha organizzato una veglia di preghiera per venerdì sera nella chiesa di Sant’Antonio.

“Vi invitiamo a partecipare e a invitare chiunque possa intervenire – si legge – perché ora più che mai abbiamo bisogno di essere uniti nella preghiera per Giuseppe”. Le parole colme di dolore ma anche di speranza del popolo di Cerami, che in queste ore vive nell’angoscia e nell’attesa di buone notizie dall’ospedale. E logora il tempo sperando in un miracolo.