In Sicilia nasce la spiaggia a misura di cani: giochi, sabbia bianca e mare cristallino

Grandi novità a Mazara del Vallo, dove è stata inaugurata la prima spiaggia della provincia di Trapani interamente dedicata ai cani! Una bellissima iniziativa del Comune che renderà ancora più pet friendly questa località marinara.

In uno spazio di ben 2000 mq sulla spiaggia di Tonnarella, gli amici a quattro zampe potranno giocare e divertirsi in totale libertà insieme ai loro padroni, che non dovranno più rinunciare alla compagnia del proprio fedele compagno durante una giornata al mare. All’interno dell’area è stata allestita anche una zona recintata con giochi, attrezzi e accessori pensati appositamente per i cani, dove potranno sgambettare e socializzare con altri amici.

Nella restante parte della spiaggia libera di Tonnarella, inoltre, i cani potranno stare con i proprietari tenuti al guinzaglio, per godersi insieme un bagno rinfrescante. Come dichiarato dall’Assessore Gianfranco Casale, promotore dell’iniziativa, l’obiettivo è rendere Mazara del Vallo sempre più pet friendly, fornendo servizi per i numerosi proprietari di cani.

La spiaggia è stata allestita e attrezzata grazie alla collaborazione dell’Associazione Fedelambiente, da sempre attiva nella tutela e nel benessere degli animali.

Quella di Mazara del Vallo è una delle prime spiagge per soli cani realizzate in Sicilia, una novità assoluta per la provincia trapanese che attirerà sicuramente numerosi visitatori con i loro amici a quattro zampe. Per i tanti appassionati cinofili sarà un’ottima meta per trascorrere giornate di relax e divertimento in riva al mare, con la certezza che anche Fido potrà godersi il sole e il clima della bella stagione senza limitazioni.

Un’iniziativa lodevole, perfettamente in linea con la vocazione pet friendly che Mazara del Vallo sta costruendo negli ultimi anni con varie iniziative dedicate agli animali da compagnia. “Mazara del Vallo si candida a diventare una città pet friendly – ha detto l’assessore Casale – la ‘dog beach’ rappresenta un ulteriore tassello dei servizi che il Comune fornisce a tutti coloro che sono proprietari di amici a quattro zampe”.