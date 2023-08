Palermo, 13enne travolto da auto pirata: caccia al responsabile

A Palermo un ragazzo di 13 anni è stato investito da un’auto pirata in piazza Pagliarelli, nei pressi di viale Regione Siciliana. Il giovane stava attraversando la strada quando è stato violentemente colpito da un veicolo che proseguiva la sua corsa senza fermarsi a prestare soccorso.

Immediato l’intervento di ambulanze e forze dell’ordine. Il 13enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia, dove i medici gli hanno riscontrato diverse fratture, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravissime e non è in pericolo di vita.

Sull’incidente indagano i carabinieri, che si sono messi subito sulle tracce del pirata della strada. Purtroppo non sarà semplice rintracciare il responsabile, dal momento che la giovane vittima, ancora sotto shock, non è stata in grado di fornire dettagli utili sull’auto, neanche il modello o il colore.

Gli investigatori stanno dunque analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, nella speranza che abbiano ripreso il passaggio del veicolo in questione. I frame al vaglio sono quelli della fascia oraria compatibile con l’incidente.

L’appello dei carabinieri è rivolto a chiunque possa fornire informazioni utili a rintracciare il responsabile di questo gravissimo episodio, affinché non resti impunito.