Miriam Leone in dolce attesa, la siciliana annuncia: “Felicissima per il figlio desiderato”

Lieta novella per Miriam Leone. L’attrice siciliana, originaria di Catania, ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio. La splendida notizia è stata data dalla stessa Miriam in un’intervista esclusiva su Vanity Fair, che le ha anche dedicato la copertina del numero in edicola. La notizia dello stato di gravidanza di Miriam Leone è stata data poi anche su Instagram dalla stessa siciliana.

“Sono felicissima, questo è un figlio desiderato” ha dichiarato con emozione la Leone, sposata dal 2021 con l’imprenditore Paolo Carullo, anch’egli siciliano. Una gioia immensa per Miriam, che ammette di essersi accorta della gravidanza ancor prima di fare il test, notando dei cambiamenti nel suo corpo.

L’attrice catanese si è detta entusiasta di questo “nuovo viaggio” che la attende e non vede l’ora di poter conoscere e abbracciare il bebè che nascerà. Del resto la maternità non è affatto un’esperienza nuova per lei, avendo interpretato tante volte ruoli di madre sul set.

La splendida notizia della dolce attesa di Miriam Leone sta facendo rapidamente il giro del web, scatenando l’entusiasmo dei tantissimi fan dell’attrice siciliana, tra le più amate e seguite del momento. In molti si dicono felici per lei e le augurano una gravidanza serena.

Non ci resta che attendere per scoprire se nascerà un maschietto o una femminuccia e soprattutto se erediterà i magnetici occhi verdi della mamma, che nel 2008 le valsero la fascia di Miss Italia. Quel concorso fu il trampolino di lancio per una carriera luminosa nel mondo del cinema e della TV, dove la Leone si è imposta come una delle attrici più richieste.

Ora questa nuova avventura della maternità, che Miriam non vede l’ora di vivere appieno con l’entusiasmo e la solarità che da sempre la contraddistinguono. Auguri dunque alla splendida attrice catanese per questa lieta novella. La Sicilia esulta orgogliosa per il lieto evento di una sua eccellenza!