Ficarra e Picone, che sorpresa nel nuovo film: ci sarà anche Giovanni Storti

Grandissima sorpresa per i fan di Ficarra e Picone: nel cast del loro nuovo film “Santocielo” ci sarà anche l’amatissimo Giovanni Storti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo!

L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dai due comici siciliani tramite i social, mandando in visibilio il pubblico. “Che ne pensate? Ne vedremo delle belle!”, hanno scritto con entusiasmo, anticipando gag esilaranti dall’incontro tra il loro estro tipicamente siciliano e la verve comica tutta lombarda di Storti.

“Santocielo” uscirà il 14 dicembre per Medusa Film e vedrà Ficarra e Picone per la prima volta diretti dal regista Francesco Amato, reduce dal successo di “Lasciati andare”. Le riprese, da poco concluse tra Sicilia e Roma, hanno visto la presenza sul set di Storti, felice di cimentarsi in una nuova stimolante esperienza cinematografica.

Dopo anni di militanza nel trio Aldo, Giovanni e Giacomo, di cui è uno dei volti più amati, Storti ha recentemente stupito il pubblico in un inedito ruolo drammatico nel film “Le voci sole”. Ora torna alla commedia, territorio che più gli è congeniale, al fianco di due maestri del genere come Ficarra e Picone.

In attesa di scoprire la trama e le prime immagini di “Santocielo”, possiamo già immaginare che con un trio di questo calibro ci attendono momenti di spassosissima ilarità. L’alchimia comica tra i due palermitani e il milanese Storti si preannuncia esplosiva.

Il pubblico non sta più nella pelle e sui social si sprecano i commenti entusiasti dei fan. C’è chi dice che sarà sicuramente il film della svolta comica dell’anno. Del resto mettere insieme tre maestri della risata come Ficarra, Picone e Storti è una garanzia. Il mix tra sicilianità e lombardità saprà senz’altro regalare una nuova, esilarante, chiave comica.

Insomma, l’annuncio della presenza di Giovanni Storti nel cast ha decisamente accresciuto l’hype attorno al nuovo film di Ficarra e Picone. Manca poco al Natale e “Santocielo” si preannuncia già come il titolo perfetto per trascorrere spensierate feste all’insegna del divertimento e delle grasse risate.