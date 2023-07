Zucchero incanta la Sicilia: “Tornerei per una vacanza”

Una serata magica, quella vissuta al teatro greco di Siracusa in occasione del concerto di Zucchero “Sugar” Fornaciari. Uno spettacolo che ha incantato i 5000 spettatori accorsi per la prima delle tre date sold out del bluesman emiliano in Sicilia.

Atmosfera internazionale tra il pubblico, con tanti fan arrivati appositamente dall’estero che hanno fatto coincidere le vacanze con il live di Zucchero nella splendida location siracusana. Già dalle prime note di “Spirito nel buio” si capisce di essere di fronte ad un artista di caratura mondiale.

La potenza della sua voce e la maestria nel fondere blues, soul e rock coinvolgono il pubblico, che lo segue rapito in brani come “Vedo nero” e “Baila morena”. Momenti da brividi quando sul palco sale anche la figlia Irene per duettare in “Non dimenticarti di noi”.

E quando al termine dello show Zucchero prende il microfono per salutare Siracusa, è un’ovazione: “Sono qui da qualche giorno e ho visto cose meravigliose. Spero di tornare per una vacanza”. Parole che scalrano il cuore dei siciliani presenti.

Il bluesman poi manda un messaggio di solidarietà all’isola colpita dagli incendi, sperando che la situazione si risolva presto. Un gesto apprezzatissimo dal pubblico, che lo omaggia con una meritata standing ovation.

Uno spettacolo indimenticabile, che conferma Zucchero tra i più grandi live act del panorama musicale mondiale. Siracusa si gode il suo bagno di grande musica, in attesa degli altri eventi estivi al teatro greco con Max Gazzè, Venditti-De Gregori e Massimo Ranieri. La migliore risposta agli incendi è la bellezza della cultura e dello spettacolo.