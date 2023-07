Susan Sarandon, la diva hollywoodiana dalle origini siciliane torna a Ragusa

La celebre attrice americana Susan Sarandon, vincitrice di un Premio Oscar, ha fatto recentemente tappa a Ragusa, città alla quale è particolarmente legata per via delle sue origini siciliane. La diva ha colto l’occasione per gustare le prelibatezze della cucina iblea, come testimoniano le foto pubblicate sui social.

Non tutti sanno che la Sarandon ha radici siciliane: il nonno materno, Giuseppe Criscione, era originario proprio di Ragusa. Un legame che l’attrice ha mantenuto vivo, tornando spesso sull’isola che considera la sua seconda casa.

Proprio in questi giorni si è svolta a Ragusa la 28esima edizione del Premio Ragusani nel Mondo, che ha visto Susan Sarandon ospite d’onore. Un riconoscimento assegnato a chi ha portato in alto il nome della città nel panorama internazionale.

La diva hollywoodiana ne ha approfittato per immergersi nuovamente nei sapori della tradizione siciliana, come dimostrano le foto pubblicate dal ristorante “Scale del Gusto” dove ha pranzato. “Che onore aver ospitato Susan Sarandon. Speriamo le siano piaciuti i nostri piatti tipici”, il commento entusiasta del locale.

Del resto, la Sarandon ha più volte dichiarato il suo amore per la cucina siciliana e per l’isola: “Sono di origini siciliane da parte di mio padre. Quando posso vado in Sicilia. Mi piace molto il cibo siciliano, mangio come i siciliani”, ha raccontato.

Un legame speciale che la spinge a tornare periodicamente sull’isola, per riscoprire i luoghi d’origine e gustare ancora una volta le specialità locali. Ragusa l’ha accolta a braccia aperte, orgogliosa di questa eccellenza dalle radici iblee che ha conquistato Hollywood.