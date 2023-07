Ciclone Circe in arrivo in Sicilia: addio caldo torrido: temperature giù di 10°C

In arrivo il ciclone Circe

Secondo le previsioni meteo, fino a mercoledì 2 agosto permarrà il caldo africano, con temperature oltre i 40°C e cieli prevalentemente sereni in Sicilia. Ma già da giovedì è atteso un cambiamento radicale, con l’ingresso sull’Italia di una depressione di origine nordatlantica che piloterà il ciclone Circe proprio verso la Sicilia.

Maltempo in due fasi

La fase di maltempo è attesa in due step: il primo tra martedì 1 e giovedì 3 agosto, con forti temporali al Nord che interesseranno anche marginalmente l’isola. La seconda tra venerdì 4 e domenica 6 agosto, quando il ciclone Circe si approfondirà sul Tirreno portando piogge intense e forti temporali in Sicilia.

Sabato 5 agosto sarà la giornata peggiore, con rovesci temporaleschi diffusi su tutta l’isola, anche di forte intensità specie tra il Palermitano e il Messinese ionico. Attenzione al rischio nubifragi e allagamenti lampo nelle aree urbane.

Crollo delle temperature

Ma l’effetto più eclatante del ciclone Circe sarà il crollo vertiginoso delle temperature, con massime che in Sicilia potranno perdere anche 10-12°C rispetto ai valori bollenti di questi giorni. Se oggi si registrano punte di 42°C, tra sabato e domenica difficilmente si supereranno i 30°C.

Minime notturne che in Sicilia scenderanno dagli attuali 25°C a circa 18°C, con sensazione di fresco specie la mattina presto e dopo il tramonto. Un anticipo d’autunno che interromperà bruscamente la terza ondata di calore dell’estate 2022, che fino ad oggi ha visto la colonnina di mercurio superare diverse volte i 40°C nell’isola.

Settimana diversa in Sicilia

Per la Sicilia insomma è in arrivo una settimana diversa da quelle appena trascorse dal punto di vista meteorologico Occorrerà prestare la massima attenzione agli aggiornamenti meteo e alle allerte della Protezione Civile. Poi da martedì 9 agosto è previsto un nuovo aumento delle temperature, con il ritorno del caldo africano seppur in forma meno estrema.