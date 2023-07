Sicilia, tragico incidente sulla SS626: due persone morte

Gravissimo incidente stradale oggi sulla Strada Statale 626 “della Valle del Salso”, nel territorio di Caltanissetta. Due auto si sono violentemente scontrate tra loro causando la morte di due persone.

SICILIA, TRAGICO INCIDENTE SULLA SS626: DUE MORTI

Il drammatico impatto è avvenuto questo pomeriggio al km 3,000 della SS626, nei pressi del capoluogo nisseno. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che i due veicoli si siano scontrati frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.

L’urto frontale è stato tremendo e purtroppo per due persone non c’è stato nulla da fare, sono decedute sul colpo. Immediato l’intervento dei soccorsi, con ambulanze del 118 giunte prontamente sul posto. Ma i sanitari nulla hanno potuto se non constatare il decesso delle due vittime.

Per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli incidentati, la Strada Statale 626 è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare le responsabilità, oltre al personale Anas per il ripristino della viabilità.