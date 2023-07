Eros Ramazzotti e la dedica alla Sicilia: “Terra meravigliosa che sta vivendo un periodo difficile”

Eros Ramazzotti in Sicilia con il cuore, tre date per portare spensieratezza dopo i roghi.

“Spero di portare un po’ di svago al pubblico di questa terra meravigliosa che sta vivendo un periodo difficile”. Così Eros Ramazzotti ha espresso in un post su Twitter la sua vicinanza alla Sicilia, pronta ad accoglierlo per tre date del suo tour nei prossimi giorni.

L’artista romano salirà sul palco del Teatro Antico di Taormina il 3, 5 e 6 agosto, per altrettanti concerti sold out. Tre serate di grande musica per regalare spensieratezza ad un territorio messo in ginocchio dai devastanti incendi delle ultime settimane come ha sottolineato lo stesso cantante.

“Ce la metterò tutta per donare attraverso le mie canzoni momenti di svago e divertimento al pubblico siciliano”, ha promesso Eros. Un messaggio di vicinanza che dimostra la sua sensibilità verso una regione in difficoltà, martoriata da roghi e caldo.

Ma l’entusiasmo dell’artista per queste date è palpabile: “È per me sempre un immenso piacere tornare a suonare in Sicilia, soprattutto in una location magica come il Teatro Antico di Taormina”, ha aggiunto.

Location da sogno per una tre giorni di grande musica che vedrà Eros protagonista con i brani del suo ultimo album e i suoi intramontabili successi. L’energia delle sue performance dal vivo saprà sicuramente trasmettere forza e positività al pubblico siciliano.

In un momento così complesso, la musica può davvero fare la differenza e regalare qualche ora di spensieratezza. Eros Ramazzotti lo sa bene e con la sua arte sonora è pronto ancora una volta a toccare il cuore degli spettatori. Tre date per far battere all’unisono i cuori siciliani.