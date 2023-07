Lo schianto in moto, muore 28enne sulla statale

Una notizia tragica arriva dalla strada statale 121, dove ieri sera si è verificato un terribile incidente stradale che ha visto coinvolti un motociclista, un’auto e un mezzo pesante. Il giovane Alfredo Caruso, 28 anni, ha perso la vita in questo scontro mortale.

L’incidente è avvenuto sulla corsia in direzione Paternò e al momento i carabinieri sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. L’impatto tra le tre vetture è stato così violento da non lasciare scampo al giovane motociclista, che era in sella alla sua Yamaha al momento dell’incidente.

Nonostante l’immediato arrivo del 118, purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvare la vita di Alfredo Caruso. Il suo cuore ha smesso di battere mentre ancora giaceva sull’asfalto, vittima di un tragico destino che ha lasciato sgomenti tutti coloro che hanno appreso la notizia.