Valentina Vignali in vacanza in Sicilia e infiamma Instagram con scatti in bikini

La cestista e influencer Valentina Vignali ha recentemente trascorso qualche giorno di relax nella sua amata Sicilia, precisamente nella zona del Palermitano. Come documentato tramite numerosi scatti social, la sportiva ha soggiornato tra le località di Mondello, Isola delle Femmine e Capo Gallo, mostrando ai suoi tantissimi follower le bellezze di questi luoghi incantati.

Gli scatti in bikini della cestista infiammano Instagram

Valentina ha condiviso su Instagram foto e video della sua vacanza siciliana, ricevendo in poco tempo oltre 85.000 like e moltissimi commenti entusiasti dei fan. Gli scatti ritraggono la Vignali in splendida forma, mentre si gode il sole e il mare cristallino della Sicilia, indossando sensuali bikini che mettono in risalto il suo fisico scolpito.

Immancabile la foto con il cannolo siciliano

Immancabile la foto di rito davanti ad un buonissimo cannolo siciliano, dolce tipico dell’isola di cui la cestista è molto ghiotta. Valentina ha pensato bene di documentare anche il pesce freschissimo che ha gustato in uno dei tanti ottimi ristoranti della zona.

Replica della Vignali alle polemiche per gli incendi in Sicilia

La Vignali ha dovuto però replicare ad alcuni commenti polemici di utenti che la accusavano di godersi la vacanza mentre in Sicilia imperversavano gli incendi. La cestista ha prontamente specificato come si trovasse già al mare da alcuni giorni prima che divampassero i roghi. Le stesse polemiche che hanno investito Chiara Ferragni anche lei in vacanza in Sicilia.

Non è la prima vacanza della influencer nell’isola

Non è la prima volta che Valentina Vignali sceglie la Trinacria come meta estiva. Già nel 2020 aveva trascorso qualche giorno di relax alle splendide Isole Eolie, nonostante quella vacanza fosse stata rovinata da una brutta disavventura con lo skipper di una barca.

La passione di Valentina Vignali per la Sicilia

Nonostante l’incidente delle foto rubate durante il giro in barca, la influencer continua ad amare visceralmente la Sicilia, apprezzandone le acque cristalline, i paesaggi mozzafiato, il buon cibo e l’accoglienza della gente. Proprio per questo non perde occasione per tornarci non appena gli impegni di lavoro glielo permettono. Anche quest’anno dunque la Vignali è riuscita a ritagliarsi qualche giorno per rilassarsi e ricaricare le pile in una delle mete estive italiane che preferisce. Chissà quale altro angolo incantato della Sicilia deciderà di esplorare il prossimo anno, per la gioia dei tantissimi follower che la seguono con passione nelle sue avventure nell’amata isola del Sud Italia.