Un altro bimbo vola dal balcone, il secondo in poche ore a Palermo

Doppio dramma oggi pomeriggio a Palermo, dove una bambina di soli 2 anni è caduta da un balcone ed è finita in coma e un altro bambino di un anno e mezzo è caduto dal balcone. Il secondo episodio è successo in via Ettore Ximenes al Borgo Vecchio. Il piccolo è caduto dal primo piano mentre si trovava insieme ai parenti. Sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Di Cristina in codice rosso. Il bimbo è cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

Il primo terribile incidente è avvenuto in corso dei Mille, quando la piccola si trovava sul balcone insieme ad alcuni parenti e, per cause ancora da chiarire, è precipitata nel vuoto da un’altezza di 5 metri. Un volo tremendo che non le ha dato scampo: i sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, l’hanno trovata in condizioni disperate.

Intubata e rianimata sul posto, la bimba in coma è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Di Cristina nel disperato tentativo di salvarle la vita.

Ma a ritardare l’intervento e aggravare la situazione ci si è messa la furia cieca di amici e parenti della piccola, che hanno aggredito selvaggiamente l’equipaggio dell’ambulanza. Calci, pugni e spintoni per diversi minuti hanno impedito a medici e infermieri di prestare soccorso, con il mezzo accerchiato dalla folla fuori controllo.