Tragico incidente in moto: muore un 37enne di Borgetto

Una tragedia che lascia sgomenta un’intera comunità. Un terribile incidente in moto è costato la vita a Valentino Restivo, 37enne originario di Borgetto, in provincia di Palermo. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri lungo la via Pontina Vecchia, nella zona di Pomezia, vicino Roma.

Secondo una prima ricostruzione, Valentino si trovava in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato violentemente con un’automobile che proveniva dal senso opposto di marcia. L’impatto è stato tremendo e il centauro è stato sbalzato sull’asfalto, restando esanime a terra. Immediato l’allarme lanciato da automobilisti di passaggio e l’arrivo dei soccorsi, ma quando l’ambulanza è giunta sul posto per il 37enne non c’era più nulla da fare.

I sanitari hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma il suo cuore aveva già cessato di battere, probabilmente sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica e le cause dello scontro. Si indaga per omicidio stradale.

Valentino viveva ad Albano Laziale insieme alla famiglia, trasferitasi qualche anno fa dalla Sicilia per motivi di lavoro. Il 37enne faceva consegne per Amazon in tutta la zona. La notizia della sua tragica scomparsa si è rapidamente diffusa a Borgeto, suo paese di origine. Sconvolti gli amici e i familiari, che non si danno pace per la perdita del giovane. Una giovane vita spezzata prematuramente che lascia nel dolore la moglie e i figli piccoli, oltre ai genitori e ai fratelli.