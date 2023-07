Una taglia da 50mila euro per dare la caccia ai piromani in Sicilia

Piromani nel mirino e viene lanciata la proposta di istituire una “taglia” da 50 mila euro.

Non si placa l’emergenza incendi in Sicilia, con intere aree dell’isola letteralmente in fiamme a causa dei roghi dolosi appiccati dai piromani. Per dare la caccia ai responsabili scende ora in campo il Codacons, con una proposta shock: mettere una taglia da 50 mila euro su ogni piromane identificato.

L’iniziativa porta la firma di Francesco Tanasi, segretario nazionale dell’associazione dei consumatori, che chiede la collaborazione di cittadini e istituzioni per fermare gli autori di questi disastri ambientali. “Sembra superfluo ricordare che i responsabili devono essere puniti con severità e bisogna far di tutto per porre un argine al fenomeno – spiega Tanasi – Per questo propongo che Comuni e Regione Siciliana mettano una taglia di 50.000 euro a piromane, offrendo i soldi a chi riesce a permetterne l’identificazione”.

L’obiettivo è quello di incentivare concretamente le segnalazioni, in una terra dove troppo spesso vige la legge dell’omertà, e assicurare finalmente i criminali alla giustizia. Il Codacons si costituirà parte civile nei processi, per rimarcare l’impegno nella lotta a questo odioso reato.

Ogni anno puntualmente i roghi dolosi distruggono ettari ed ettari di patrimonio boschivo siciliano, nonostante gli sforzi del Corpo Forestale. I piromani agiscono con precisione e determinazione, approfittando delle condizioni meteo favorevoli. La proposta del Codacons sembra quindi l’unica via percorribile per stroncare sul nascere questi raid criminali.

Tra l’altro i piromani mettono costantemente a rischio anche la vita degli uomini della Forestale, impegnati in una durissima battaglia per arginare le fiamme. Ecco perché, secondo il Codacons, vanno presi di mira con ogni mezzo necessario: per la salvaguardia dell’ambiente e delle persone.