Meteo Sicilia, torna il caldo afoso: ecco quando

Le temperature in Sicilia tornano a salire nel corso del weekend, con il ritorno del caldo africano che provocherà un lieve aumento termico sull’isola. Tuttavia, come precisano gli esperti meteorologi, non si tratterà di un’ondata di calore paragonabile a quella terribile delle scorse settimane.

“Il caldo africano ha lasciato il Sud e in Sicilia il Maestrale ha contribuito a dissipare la canicola, con picchi di 48°C registrati e numerosi incendi” spiega il meteorologo Andrea Garbinato di iLMeteo.it. Dopo una tregua, da venerdì l’anticiclone africano tornerà a interessare le regioni meridionali e in particolare le Isole Maggiori.

Ciò nonostante, precisa l’esperto, “non si tratterà di un caldo paragonabile a quello vissuto sia come intensità che come durata”. L’estate tornerà pienamente mediterranea, con massime comprese tra i 35-36°C al Sud e in Sicilia. Previsto quindi un aumento termico contenuto, con valori nella media del periodo.

Sull’isola il tempo rimarrà stabile e soleggiato, con al più qualche isolato temporale pomeridiano sui rilievi. Le temperature percepite saliranno leggermente a causa del ritorno dell’afa nelle grandi città, ma senza eccessi. Il caldo non sarà opprimente come nelle ultime settimane.

Già da lunedì prossimo, inoltre, è atteso un nuovo calo termico con temperature più sopportabili. Insomma, quella in arrivo sarà sì un’ondata di calore africano ma piuttosto blanda e di breve durata.

Dopo l’emergenza incendi delle scorse settimane, con picchi estremi di caldo fino a 48°C in Sicilia, il meteo concede una tregua ai siciliani. Il caldo del weekend non raggiungerà questi livelli e da lunedì si tornerà a temperature nelle medie stagionali.

In sintesi, conclude il meteorologo di iLMeteo.it, “torna l’estate mediterranea con massime che non supereranno i 35-36 gradi”. Una situazione meteo più normale che permetterà ai siciliani di tirare un sospiro di sollievo.

