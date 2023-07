Jeff Bezos avvistato in Sicilia: il papà di Amazon alle Eolie con il suo veliero

Il patron di Amazon ha scelto ancora una volta la Sicilia per le sue vacanze estive, optando questa volta per un tour tra le splendide isole Eolie a bordo di un lussuosissimo veliero. Dopo due anni di assenza, il magnate statunitense Jeff Bezos è tornato a fare tappa in Sicilia con il suo panfilo da sogno “Koru”, considerato il secondo veliero più grande al mondo dopo lo “Sailing Yacht A” dell’oligarca russo Andrey Melnichenko.

Arrivo a bordo del lussuoso veliero Koru

Lungo 127 metri e con un costo stimato di 500 milioni di dollari, questo gioiello navigante può ospitare fino a 40 membri di equipaggio oltre ai suoi illustri ospiti. Bezos lo ha fatto ormeggiare nelle acque siciliane, per poi spostarsi via elicottero e con il suo yacht di supporto verso l’arcipelago delle Eolie.

Dopo aver solcato i mari di Balestrate, Castellammare del Golfo e Scopello due anni fa, il patron di Amazon ha scelto come meta la remota isola di Alicudi, la più selvaggia e incontaminata tra le sette sorelle eoliane. Qui avrebbe trascorso diverse ore, prima di riprendere il largo alla volta di Panarea e Stromboli, le mete più glamour e mondane dell’arcipelago.

Non è la prima vacanza di Bezos in Sicilia

Non è la prima volta che Bezos sceglie la Sicilia per le sue vacanze estive: già anni anni fa il miliardario americano aveva attraccato a Palermo con il suo panfilo, per poi dirigersi verso le Egadi e Pantelleria con jet privato ed elicottero di appoggio. Anche in quell’occasione, Bezos – che con i suoi 127 miliardi di patrimonio personale è l’uomo più ricco al mondo – aveva stupito gli isolani con il lusso sfrenato della sua crociera da sogno. Ovunque vada, infatti, viaggia con una flotta di mezzi di appoggio tra barche ed elicotteri, oltre a un nutrito gruppo di guardie del corpo e consulenti al seguito.

Ma questo non gli impedisce di godersi le bellezze naturali della Sicilia, una delle mete preferite dai vip di tutto il mondo per trascorrere le vacanze estive all’insegna di mare cristallino, storia millenaria e ottima cucina.