Robert De Niro alle Eolie tra relax e privacy: il divo americano ritrova Panarea

Robert De Niro è sbarcato in Sicilia per concedersi una vacanza all’insegna del relax e della privacy alle splendide Isole Eolie. Il leggendario attore di Taxi Driver è stato paparazzato nella terrazza dell’hotel “Raya” di Panarea, dove sta trascorrendo alcuni giorni lontano da riflettori e impegni di lavoro.

Un meritato riposo per la star di Hollywood 79enne, diventato di nuovo papà lo scorso anno. Dopo mesi intensi, De Niro ha scelto la tranquillità delle Eolie per ricaricare le batterie, proprio come fece negli anni Novanta quando se ne innamorò.

Panarea è una delle mete preferite dai vip in cerca di privacy. Ed è qui che il celebre volto del grande schermo si sta godendo il mare cristallino, il sole e le specialità enogastronomiche di una delle perle del Mediterraneo, tra bagni rinfrescanti e relax.

Ma Robert non è l’unica star avvistata in questi giorni alle Eolie. Sull’isola di Lipari infatti è sbarcata anche Chiara Ferragni, a bordo di un lussuoso catamarano con un gruppo di amici al seguito. Dopo aver partecipato alla visione privata del film Barbie a Milano, l’imprenditrice ha raggiunto la Sicilia per una vacanza da sogno tra le sette isole.

Il catamarano extra lusso che ospita Chiara e i suoi amici è dotato di ogni comodità: dalle cabine personalizzate con cuscini ricamati, al personale dedicato che coccola gli ospiti dall’alba al tramonto. Una vacanza a cinque stelle tra tuffi, aperitivi al tramonto e la scoperta di angoli incantevoli come solo le Eolie sanno offrire.

E con avvistamenti tanto illustri, l’estate delle isole siciliane entra nel vivo, confermandosi meta ambita anche dai divi di Hollywood in cerca di mare, tranquillità e bellezza. Tra una capatina al cinema per godersi