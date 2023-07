Non solo caldo asfissiante ma anche terremoti, trema la terra in Sicilia

In una Sicilia avvolta dal caldo rovente non mancano nemmeno i terremoti. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 5:01 sulle pendici dell’Etna, in provincia di Catania. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 4 chilometri di profondità ed epicentro a 5 km da Milo.

In seguito al terremoto, non si segnalano danni a persone o cose. Circa 5 minuti prima nella stessa zona c’era stata un’altra scossa, di magnitudo 2.5.