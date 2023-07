Le Frecce Tricolori colorano il cielo di Palermo: spettacolare sorvolo per i 100 anni dell’Aeronautica

Le Frecce Tricolori infiammano il cielo di Palermo per il centenario dell’Aeronautica Militare. Oggi il cielo di Palermo si colora con i colori della bandiera italiana. Le Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare, solcheranno i cieli del capoluogo siciliano in occasione delle celebrazioni per il centenario della Fondazione dell’Arma Azzurra.

L’evento atteso dai palermitani

L’appuntamento è per le 11.30 quando le Frecce Tricolori effettueranno un emozionante sorvolo orizzontale su Via Libertà e uno spettacolare passaggio verticale da Porta Nuova fino al Foro Italico. L’inconfondibile scia dei jet, che richiama il verde, il bianco e il rosso della bandiera nazionale, solcherà il cielo sopra alcuni dei luoghi simbolo di Palermo regalando uno show mozzafiato.

Le celebrazioni a Palermo per il centenario dell’Aeronautica

La Pattuglia Acrobatica Nazionale è in Sicilia già da qualche giorno. Dopo le acrobazie nei cieli di Scicli, che hanno richiamato oltre 30.000 spettatori, oggi le Frecce Tricolori faranno tappa a Palermo per poi ripartire alla volta di Pantelleria. L’esibizione rientra nell’ambito delle manifestazioni organizzate per celebrare il centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare. Oltre al sorvolo a Palermo, in città è stata allestita una mostra presso la Galleria d’Arte Moderna, visitabile fino al 30 luglio.

“Scicli ha vissuto due giorni straordinari pieni di emozioni grazie all’Aeronautica Militare. Sabato il concerto della banda dell’Aeronautica militare nel centro storico di Scicli e domenica l’esibizione delle Frecce Tricolori all’Air Show di Donnalucata che ha attirato oltre trentamila persone su tutta la costa. Ringrazio il Generale Luca Goretti per aver scelto Scicli e Donnalucata e per averci onorato della sua presenza e grazie a tutta l’Aeronautica Militare per questa meravigliosa festa ma soprattutto per tutto quello che fate ogni giorno per l’Italia e gli italiani” lo dice il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo.

L’appuntamento con il tricolore nel cielo è dunque imperdibile. L’esibizione delle Frecce Tricolori si preannuncia come uno degli eventi più suggestivi tra le celebrazioni in programma.