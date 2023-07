A Palermo mai così caldo da 200 anni: raggiunti i 47°C

Palermo brucia letteralmente sotto una cappa di caldo senza precedenti. Oggi in città sono stati registrati 47°C, valore più alto di sempre dall’inizio delle misurazioni meteo nel capoluogo siciliano, risalenti al 1797.

Il record precedente, che resisteva dal lontano 1999, è stato polverizzato: allora la colonnina di mercurio si era fermata a 44,8°C ma oggi è stata infranta la soglia psicologica dei 45°C.

Già in mattinata il termometro aveva raggiunto i 46,4°C, temperatura comunque eccezionale. Ma nelle ore più calde il picco ha raggiunto addirittura i 47°C, secondo quanto registrato dall’Associazione MeteoPalermo Onlus.

Si tratta di un evento meteo epocale, con l’ondata di calore che sta investendo Palermo che non ha eguali negli annali storici. In oltre 200 anni di osservazioni e rilevazioni, il capoluogo siciliano non era mai stato così rovente.

Merito anche della particolare conformazione morfologica della Conca d’Oro che tende ad accentuare le ondate di calore. Ma in questi giorni si stanno raggiungendo temperature eccezionali su tutta la Sicilia, con picchi di 48°C previsti nelle zone interne dell’isola.