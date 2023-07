Vasco Rossi ricorda il concerto di Palermo: “Un tuffo in un calore incredibile”

Palermo – A un mese di distanza dalle due serate-evento allo stadio Barbera, Vasco Rossi dedica un post su Facebook ai concerti di Palermo definiti “fantastici”. Il rocker di Zocca ricorda con entusiasmo le date zero del suo tour tenutesi nel capoluogo siciliano.

“Un mese fa a Palermo!!! Fantastica Palermo! Ero molto felice di tornarci…finalmente dopo tanto tempo!”, scrive Vasco. L’ultima esibizione in città risaliva al 1985, ben 18 anni fa, al Velodromo Paolo Borsellino.

“Ma soprattutto ero molto entusiasta di riaprire…finalmente lo stadio Barbera alla musica!!! Ci sono stato nel lontano ‘85 e ricordo che già allora la gente mi voleva molto bene”, prosegue il rocker.

I due concerti hanno portato una ventata di festa e di rock nel capoluogo siciliano. “Abbiamo fatto un tuffo in un calore incredibile. W Palermo, W tutta la Sicilia! Sono innamorato di questa terra così fiera e orgogliosa… così calda. È stato splendido!”.

Parole di affetto sincero per l’isola e per i suoi fan, che Vasco ha potuto finalmente ritrovare dal vivo dopo due anni di stop per la pandemia. I live allo stadio Barbera hanno fatto registrare il tutto esaurito con oltre 60.000 presenze.

Un successo straordinario che il komandante ha voluto ricordare a 30 giorni di distanza, ribadendo il legame speciale che lo unisce alla Sicilia e che è stato rinsaldato da queste due memorabili serate. Un grande spettacolo, impreziosito dal calore del pubblico accorso da tutta la regione per cantare e festeggiare insieme al loro idolo.