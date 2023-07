In Sicilia parata di super ricchi alle Eolie tra lusso e mare cristallino

Alle Eolie è un’estate da sogno tra yacht extralusso e vip in vacanza

Le splendide isole Eolie si confermano anche quest’estate la meta prediletta dai vip per le vacanze di lusso. Non c’è giorno che all’orizzonte non spunti un nuovo panfilo da sogno, mentre le isole accolgono una sfilata di star tra granita e tuffi in mare cristallino.

L’ultimo avvistamento celebre è quello di Chiara Ferragni con un gruppo di amici. Dopo essere giunta a Palermo ha fatto una sosta nel capoluogo per poi partire per le Isole siciliane. Qui si sta godendo il mare cristallino a bordo di uno yacht. Ma la regina delle influencer è solo l’ultima di una lunga lista di famosi approdati alle Eolie.

Davanti alla spiaggia di Punte Nere a Filicudi ha gettato l’ancora il panfilo Paloma, gioiello di 60 metri di proprietà del magnate francese Vincent Bolloré, che in passato ha ospitato anche Carla Bruni. Sempre a Filicudi ha attraccato il colosso del mare IJE, lo yacht da 108 metri dell’australiano James Packer, con 8 jet ski e 3 lussuose imbarcazioni di appoggio.

Al largo di Panarea è arrivato Cocoa Bean, lo yacht di 74 metri del tycoon Ali Ghandour, mentre a Salina ha fatto visita Jaden Smith, figlio della star Will Smith, immortalato mentre passeggiava tra le viuzze dell’isola. Infine a Lipari non è passata inosservata la maestosa goletta Adix, un veliero di 64 metri tra i più grandi al mondo.

Insomma, un vero e proprio paradiso patinato, con gli scorci più belli delle Eolie che fanno da sfondo alle vacanze dorate di vip, magnati e stelle di Hollywood. Yacht sontuosi e volti famosi che confermano ancora una volta il fascino senza tempo dell’arcipelago siciliano, ambita meta del jet set internazionale.

Tra tuffi in acque trasparenti, aperitivi al tramonto e cene gourmet a bordo, i ricchi e famosi possono godere del meglio che le sette sorelle hanno da offrire. Lasciandosi conquistare dalla bellezza di panorami mozzafiato e dai sapori unici di una terra generosa.

Un vero e proprio paradiso terrestre dove anche i turisti comuni possono sentirsi un po’ vip, magari concedendosi il lusso di una granita con panna come quella assaporata dalla regina dei social Chiara Ferragni. Perché alle Eolie, almeno per una vacanza, sognare non costa nulla.