La Sicilia isola più bella del Mediterraneo, lo dice il prestigioso The Telegraph

Avete presente quel senso di meraviglia quando ammirate un tempio greco perfettamente conservato su una collina ricoperta di fiori selvatici? O l’emozione di una degustazione di vini alle pendici dell’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa? E che dire della bellezza di una città barocca al tramonto, con le facciate in pietra arenaria che risplendono dorate? Sono solo alcuni degli incredibili scenari che potrete ammirare visitando la Sicilia, recentemente incoronata come la “più grande isola d’Europa” da una ricerca del prestigioso quotidiano britannico Telegraph.

La Sicilia regina del Mediterraneo secondo il Telegraph

Il giornale ha condotto uno studio approfondito sui tratti distintivi delle isole del Mediterraneo, e la Sicilia è risultata la migliore, superando le altre destinazioni. Come dargli torto in fondo? La regione italiana dalla forma a triangolo, infatti, è un concentrato di bellezze naturali, siti culturali, città affascinanti e ovviamente una cucina deliziosa.

La Sicilia è letteralmente la sintesi del Mediterraneo: nel corso dei secoli è stata attraversata dalle più grandi civiltà del passato, ognuna delle quali ha lasciato un’impronta indelebile su questa terra magica. L’influenza degli scambi con il Nord Africa e il mondo arabo, ad esempio, si ritrova in piatti tipici come il cous cous di Trapani o le panelle di ceci di Palermo. Anche gli ex dominatori spagnoli hanno introdotto alcune specialità diventate un must della cucina siciliana, come la caponata di melanzane.

Impossibile vedere tutto in pochi giorni

Secondo l’inviato del Telegraph Lee Marshall, è praticamente impossibile esplorare tutta la Sicilia in pochi giorni: c’è talmente tanto da vedere che è meglio pianificare un itinerario alla volta. Nel suo viaggio tocca alcune delle tappe obbligate, da Taormina con la splendida vista sull’Etna, a Siracusa con il suo indimenticabile teatro greco e il centro storico di Ortigia.

Dalle perle barocche del Sud Est a Palermo, essenza della Sicilia

Ma anche i templi di Agrigento, Selinunte e Segesta, quest’ultimo definito unico tanto quanto la poesia Ozymandias di Shelley. E come non citare le meravigliose città barocche del Sud Est, vere e proprie perle tra cui Noto, Ragusa, Modica e Scicli: piccoli gioielli Patrimonio Unesco. Dulcis in fundo, Palermo, vivace e caotica quanto affascinante: la città che riassume tutta l’essenza della Sicilia. Insomma, l’isola ha un patrimonio naturale e culturale così straordinario che vale davvero la pena organizzare un viaggio, anche solo per una porzione alla volta. Lasciatevi conquistare dalla sua magia!