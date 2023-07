Fiorello ha trovato la nuova casa di Viva Rai 2!: dove sarà?

Mentre il conto alla rovescia per il ritorno in tv di Viva Rai 2! è ufficialmente iniziato, tiene banco il tema della nuova location del morning show di Fiorello dopo lo sfratto da via Asiago. Dopo un casting aperto in tutta Italia, con candidate anche numerose città siciliane, la scelta sembra essere ricaduta su una città italiana in particolare.

A confermarlo un criptico tweet del mattatore siciliano: “Ci siamo quasi” ha scritto Fiorello, corredando il post con l’hashtag #location e un selfie. Parole che fanno pensare alla definizione degli ultimi dettagli prima dell’annuncio ufficiale.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate dall’agenzia LaPresse, la nuova casa di Viva Rai 2! dovrebbe sorgere nell’area del Foro Italico di Roma, lo storico complesso sportivo ai piedi del Monte Mario. Una soluzione interna alla Capitale, più comoda logisticamente per la messa in onda quotidiana del programma.

Niente trasferimento quindi per Fiorello e la sua squadra. Niente Sicilia, dove si erano candidate località come Catania, Taormina, Palermo. Esclusa anche Milano, data in pole position dopo l’addio forzato a via Asiago. Alla fine la Rai sceglie la continuità romana e una location funzionale alle esigenze dello show.

La struttura sportiva romana dovrebbe fornire gli spazi adatti per ricreare il clima di allegria e divertimento della prima edizione, oltre agli studi televisivi per la diretta. Restano da definire alcuni permessi e autorizzazioni prima dell’ufficializzazione, ma la decisione sembra presa.

I tantissimi fan dell’artista siciliano possono dunque iniziare il conto alla rovescia per il ritorno in televisione di Fiorello, atteso come sempre per smuovere l’intrattenimento Rai con il suo stile unico e inconfondibile. Dopo il successo di Viva RaiPlay, il bis con Viva Rai 2! e la ricerca spasmodica di una nuova casa, lo show sembra pronto a tornare con la consueta carica di allegria.